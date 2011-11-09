Женщине, которая живьем похоронила своего ребенка, дали 8 лет

В Харьковской области к 8 годам лишения свободы осуждена женщина, которая живьем похоронила своего новорожденного сына.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, к такому же сроку заключения также осуждена ее сестра, которая помогала хоронить ребенка.

По данным милиции, в сентябре 2008 года, после родов, женщина, чтобы избавиться от нежелательного ребенка, завернула новорожденного в дубленку и полиэтиленовый пакет и закопала во дворе собственного дома. Ей помогала ее сестра. Преступление помогли выявить сотрудники патронажной службы, которые наблюдали за беременной женщиной.

Во время судебного следствия женщины признали себя полностью виновными. Суд, учитывая все обстоятельства, назначил им наказание в виде 8 лет лишения свободы каждой. Суды высших инстанций приговор оставили в силе.