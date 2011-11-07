В Хмельницкой области начальника ГАИ избили насосом и сорвали погоны

В Старой Синяве Хмельницкой области два молодых человека (20 и 19 лет) избили начальника Управления ГАИ данного райцентра майора милиции Владимира МУЛИКА.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила сотрудница отдела связей с общественностью УМВД в области Юлия ГРИНЬ.

По ее словам, инцидент произошел, когда работник правоохранительных органов ехал на работу. Двое ребят на скутере столкнулись с его автомобилем. “Когда работник милиции подошел к скутеру, один из юнцов, по версии досудебного следствия, выхватил из-за пазухи металлический насос и изо всех сил ударил им работника милиции по голове, от чего тот потерял сознание. После этого оба нападающих добивали майора милиции ногами, сорвали с него погоны и, стукнув камнем по голове, пригрозили уничтожить семью, если тот кому-то расскажет”, - отметила Ю.ГРИНЬ.

Майор госпитализирован с предварительным диагнозом - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, рана височного участка, ссадины и повреждения всех участков тела, перелом двух ребер.

Ю.ГРИНЬ добавила, что оба подозреваемые имеют уголовное прошлое.

Прокуратура района решает вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 ст.345 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное причинение работнику правоохранительных органов телесных повреждений средней тяжести), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.