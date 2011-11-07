Коммунисты хотят сделать 7 ноября снова выходным
12:43, 07 ноября 2011Общество
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Митинг закончился
Коммунисты завершили митинг на Майдане Незалежности в Киеве.
Как передает корреспондент УНИАН, по результатам участники митинга приняли резолюцию. Они требуют от властей отказаться от сотрудничества с Международным валютным фондом, закрепить в Конституции Украины запрет на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения. Также коммунисты требуют от властей предоставить русскому языку статус второго государственного и вернуть 7 ноября статус государственного праздника.
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