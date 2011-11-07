Корону Мисс Мира-2011 получила девушка из Венесуэлы (фото)

Победительницей 61-го конкурса Мисс Мира, который проходит в воскресенье в Лондоне, стала представительница Венесуэлы, 21-летняя Ивиан Лунасоль Саркос КОЛЬМЕНАРЕС.

Как передает РИА Новости, несмотря на юный возраст, С. КОЛЬМЕНАРЕС уже получила образование специалиста в области HR, работы с кадрами, и сейчас является сотрудником одной из вещательных компаний. Ее мечта в будущем - работать с детьми, при том, что новая Мисс Мира родилась в многодетной семье - у девушки 12 братьев и сестер.

Первой вице-мисс стала конкурсантка из Филиппин, второй вице-мисс - участница из Пуэрто-Рико.

В конкурсе приняли участие рекордное количество девушек - 122. К воскресному финалу они уже прошли все 5 традиционных соревнований, лучшие моменты из которых транслировались на церемонии: конкурс на пляже в купальниках, лучшая модель, конкурс талантов, спортивный конкурс и "Красота ради дела", где претенденткам дается возможность представить свой благотворительный проект.

В воскресенье на сцене состоялся еще один отборочный тур - конкурс национального танца, после чего был объявлен список финалисток. В их число вошли представительницы Южной Кореи, Венесуэлы, Англии и Шотландии, Пуэрто-Рико и Филиппин, Южной Африки.

Последние две недели девушки совершали турне по Великобритании, участвовали в национальных соревнованиях Шотландии, посещали Кембриджский университет, смотрели страну и присутствовали на благотворительных мероприятиях.

Конкурс Мисс Мира отмечает в этом году 60-летний юбилей, и в этом году он вернулся на родину, в Великобританию. Мисс Мира - самый старый конкурс красоты, который придумал в 1951 году британец Эрик Морли (после его смерти в 2000 году председателем конкурса стала его вдова Джулия). Соревнование начиналось как конкурс бикини, однако СМИ сразу окрестили его "Мисс Мира". Первой победительницей стала шведка Керстин "Кикки" Хаконссо.