Скульптура Ивана Миколайчука может украсить новый парк в Киеве

Столичные власти решили рассмотреть возможность установления в «Ивовой роще», которая будет открыта на Березняках, скульптуры известного украинского киноактера, режиссера и сценариста Ивана Миколайчука.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Киевской городской госадминистрации по результатам общественного обсуждения предпроектных предложений рабочей группы по созданию будущей жемчужины столицы – парка «Ивовая роща».

Целью встречи стало обсуждение с жителями района первичного эскиза будущего парка, учета предложений и замечаний.

Как отмечается в сообщении, именно этот уголок Киева был любимым местом киноактера.

По замыслу проектантов, «Ивовая роща» должна стать логическим продолжениям обновленной Русановской набережной.

Согласно начальному проекту, в парке планируется сделать ивовую променаду со скамейками, построить велосипедные дорожки, площадку для скейт-борда, площадки для отдыха взрослых и отдельно – для детей дошкольного возраста, несколько обзорных площадок. Кроме того, здесь планируют разбить многочисленные клумбы, фонтаны (один из них – на воде, со ступеньками-скамьями). В целом же парк должен быть панорамным, ведь напротив него открывается прекрасный пейзаж правого берега Днепра.