"Собственный дом" получит 63 миллиона

Закарпатский областной совет выделил 63 млн. грн. на реализацию в 2012-2015 годах областной целевой программы «Собственный дом».

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняли депутаты областного совета.

Как сообщил председатель областного фонда инвестирования объектов социальной сферы и промышленности Николай АНДРУСЬ, областная целевая программа «Собственный дом» разработана на основании указа Президента от 27 марта 1998 года «О мерах по поддержке индивидуального жилищного строительства на селе» и ряда других нормативных документов.

Первый этап программы «Собственный дом», как уточнил Н.АНДРУСЬ, действовал в Закарпатье в течение 2006-2011 года. За это время 3330 заемщиков получили льготные кредиты на сумму 31 млн. 400 тыс. грн. При помощи кредитования введено в эксплуатацию 268 домов общей площадью 44 тыс. 600 квадратных метров, улучшили условия проживания 3090 жителям села, создано 1900 новых рабочих мест на селе.

На следующие четыре года, в соответствии с программой, финансирование увеличится до 63 млн. грн. Заемщики смогут построить 500 домов, кроме того, за средства программы 1900 домов будет подключено к инженерным сетям. Планируется также трудоустроить 2200 крестьян.

Справка УНИАН. В соответствии с программой «Собственный дом», кредит заемщику дается под 3% годовых. Срок погашения - до 10 лет.