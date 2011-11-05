В Киеве восстановили разрушенный памятник афганцам

В Ильинском сквере, который расположен в Подольском районе Киева, восстановили памятник воинам-афганцам, который в ночь на 16 мая разрушили неизвестные.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, торжественное открытие восстановленного памятника состоялось 3 ноября с участием председателя правления Киевского городского союза ветеранов Афганистана Николая ГОНЧАРЕНКО, председателя Подольского союза ветеранов Афганистана Сергея АФИНДУЛИДИ, заместителя председателя Подольской районной в городе Киеве государственной администрации Валентина МИЩЕНКО, воинов-афганцев и общественности.

Перед открытием памятник освятил отец Василий из Свято-Ильинской церкви.