Нацбанк призвали к здравому смыслу - отменить ксерокопии

Следующим шагом Национального банка Украины в политике контроля валотообминних операций должна быть отмена при их осуществлении обязательного ксерокопирования документов, удостоверяющих личность.

Такое мнение высказал глава подкомитета в парламентском комитете по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики Юрий Полунеев в эфире Первого делового канала.

"Мы должны сохранять здравый смысл в вопросе документации валютных операций. Думаю, что Национальный банк подумает над этим вопросом, и в конце концов статус-кво будет установлен в том, что документы не нужно будет копировать, а эти копии не нужно будет сохранять", - сказал он.

По его словам, практика предъявления документа, удостоверяющего личность, является общеевропейской.

"В интересах потребителей финансовых услуг, чтобы валютный рынок регулировался прозрачно, чтобы на нем регулятор принимал такие решения, которые выставили бы препятствия на пути к валютным операциям. Поэтому сам принцип введения необходимости предъявления документа для осуществления валютной операции является абсолютно нормальным европейским принципом. Сегодня практически в любой европейской стране при обмене валюты в обменном пункте, как правило, у вас попросят документ, удостоверяющий личность. В этом нет перегиба", - считает Полунеев.

Он также выразил мнение, что предъявление документа делает невозможным "осуществление операций преступного характера".

"Думаю, что именно из этого исходил Национальный банк, почувствовав, что на рынке могут возникнуть ситуации, связанные со спекулятивным давлением на гривну. Это мероприятие было для того, чтобы исключить в первую очередь осуществление операций преступного характера, цель которых вывоз валюты за пределы Украины, или аккумулирование валюты, чтобы ее потом продать с целью получения сверхприбыли, если произойдут изменения валютного курса".

Gazeta.ua