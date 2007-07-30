Ризак просит как можно скорее завершить суд

Бывший председатель Закарпатской областной государственной администрации Иван РИЗАК заявляет, что он невиновен ни по одному эпизоду обвинения и просит завершить суд.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня Апелляционный суд Ивано-Франковской области продолжил слушание уголовного дела по одному эпизоду, в частности, превышение власти и служебных полномочий, которые нанесли существенный ущерб ОАО «Закарпатьеоблэнерго» за оплату мобильных телефонов.

В начале судебного заседания суд выяснил причины неявки подсудимого 25 июля и разъяснил ему процедурные особенности. Подсудимый И.РИЗАК сообщил, что уже девятый месяц находится на лечении в «Феофании» и никуда с территории больницы не выезжает, кроме Ивано-Франковска на судебные заседания. Он отметил, что всегда своевременно и без промедлений прибывал в суд.

Судья Надежда СТЕФАНИВ поинтересовалась мнением участников судебного процесса о возможном возвращении дела по этому эпизоду на дополнительное расследование. Обвинение в свою очередь отказалось возвращать дело на дополнительное расследование. По их словам, выяснить какие-то другие доказательства можно с помощью судебных поручений или в судебном заседании.

И.РИЗАК в своем выступлении отметил, что остается на своей позиции - просит суд вынести ему «только оправдательный приговор». «Не было самоубийства, не было взятки, не было массовых беспорядков, фальшивых удостоверений и никаких противоправных действий не было и в этом эпизоде Я не осуществил ни одного преступления. Даже события в Ожидове показали, что заместители министров должны иметь отдельные телефоны для информирования населения о чрезвычайных ситуациях. С такой целью была корпоративная связь тогда и у нас. Поэтому, к счастью, ни одной техногенной катастрофы на территории Закарпатья не допустили», – заметил подсудимый. Он также высказался против того, чтобы возвращать дело на дополнительное расследование. «Продолжение слушаний этого дела будет способствовать возвращению меня и моей семьи на новые психологические пытки, новые аресты и тому подобное, - сказал И.РИЗАК.- Поэтому прошу как можно скорее завершить суд».

Поэтому судья объявила перерыв и для принятия решения ушла в совещательную комнату.

Справка УНИАН. И.РИЗАК был задержан 13 мая 2005 года. 16 мая в 2005 г. Ужгородский городской суд избрал мерой пресечения в отношении И.РИЗАКА арест. 13 сентября в 2005 г. он был освобожден из-под стражи в Ужгородском СИЗО под залог.

И.РИЗАКА, в частности, обвиняют в доведении до самоубийства ректора Ужгородского государственного университета В.Сливки; злоупотреблении служебным положением; получении взятки; пользовании мобильным телефоном за счет «Закарпатьеоблэнерго»; организации массовых беспорядков в Сваляве; незаконной выдаче удостоверений советника губернатора трем лицам.