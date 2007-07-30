Украине дали 200 миллионов евро на дороги

Сегодня состоялась церемония подписания первого Финансового соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) и Проектного соглашения между ЕИБ и Государственной службой автомобильных дорог Украины (Укравтодор) относительно предоставления кредита в 200 млн. евро на реализацию Украинского проекта европейских дорог Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, финансовое соглашение с украинской стороны подписал первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ, Проектное соглашение - председатель «Укравтодора» Владимир ДЕМИШКАН. От Европейского инвестиционного банка под двумя документами подписался вице-президент ЕИБ Матиас КОЛЛАТС-АНЕН.

Указанный кредит будет предоставляться ЕИБ на условиях софинансирования вместе с Европейским банком реконструкции и развития.

Н.АЗАРОВ отметил, что в нынешнем году планируется полностью произвести реконструкцию на участке дороги Броды-Стрый, а в 2008 году - до Житомира и Киева.

Кроме этого, М.КОЛЛАТС-АНЕН отметил, что ЕИБ намерен финансировать и другие проекты в Украине в области энергетики, экологии и т.д.

Говоря об объеме сотрудничества в рамках этого проекта, Н.АЗАРОВ сказал: «Объем сделки примерно 500 млн. евро. Это очень долгосрочный кредит. Условия предоставления кредита – LIBOR + 0,55%… Мы взяли кредит на очень выгодных для нас условиях».

Как сообщалось, 12 июня министр транспорта и связи Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ заявил, что Министерство транспорта и связи Украины рассчитывает получить в ближайшие четыре года от Европейского инвестиционного банка 2 млрд. долл. инвестиций.

Справка УНИАН. Автодорогу Киев-Чоп на участке Львов-Броды протяженность 90 км строит турецкая фирма «Онур». Подрядчиком участка Стрый-Львов является македонская фирма «Гранит». Эти участки строятся за счет кредитов ЕБРР. Участок дороги в обход Олесько финансируется из Госбюджета.

В декабре 2006 года «Укравтодор» и ЕБРР подписали кредитное соглашение о предоставлении 200 млн. евро для завершения ремонта автодороги Киев-Чоп. В рамках проекта будет финансироваться ремонт последнего участка длиной в 427 километров автодороги M06, которая связывает столицу Украины со странами Европейского Союза - Венгрией, Словакией и Польшей. Кредит предоставляется на 15 лет с льготным периодом 3,5 года.

Автомобильная дорога М-06 «Киев-Чоп» является продолжением критских международных транспортных коридоров №3 и №5.

В Госбюджете Украины на 2007 год предусмотрено выделение более 100 млн. грн. на реконструкцию участков (в разных областях) дороги Киев-Чоп.

В марте 2007 года министр транспорта Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ заявил, что на проект строительства дороги Киев-Чоп необходимо еще около 500 млн. евро.