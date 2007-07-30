Рудьковский надеется на милость Януковича

В отставку Николай Рудьковский не будет подавать. Об этом министр транспорта и связи сам сообщил в эфире 5-го канала . В то же время, от ответственности за аварии на Львовской железной дороге не будет уклоняться.

"Если будет установлена вина Львовской железной дороги, что именно по причинам неисправности путей были претензии и будут претензии, и следствие это установит, я думаю, что так, как и все другие, кто работает в транспортной отрасли. Я буду отвечать. Уровень ответственности определит Кабинет министров", отметил Рудьковский.