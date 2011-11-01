Отравились 14 лицеистов

В поселке Близнюки Харьковской области в результате отравления неизвестным веществом госпитализированы 14 учащихся лицея.

Как сообщает сайт Министерства здравоохранения Украины, ученики с жалобами на головную боль, головокружение, раздражения верхних дыхательных путей и ощущение духоты 31 октября в 12.30 обратились в приемное отделение Близнюковской центральной районной больницы. С предварительным диагнозом «воздействие раздражающего вещества неизвестной этиологии на верхние дыхательные пути» дети госпитализированы.

На сегодняшний день их состояние удовлетворительно. Ученики получают лечение в полном объеме. Медицинское наблюдение за детьми в условиях детского отделения Близнюковской ЦРБ продолжается. Остальные дети этого же класса, которые находились в то время в школе, осмотрены дома семейными врачами. Состояние детей признано удовлетворительным, жалобы отсутствуют. Один ребенок с жалобами на тошноту и раздражение в горле госпитализирован в детское отделение больницы.

Установлено, что во время перерыва в классной комнате было распылено неизвестное вещество из газового баллончика.

Председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН, комментируя журналистам эту ситуацию, подчеркнул, что угрозы здоровью детей нет и они находятся в нормальном состоянии. Губернатор подчеркнул, что в ближайшее время будет установлено, кто виноват в отравлении детей.