За 10-летних девочек, которые избили сверстницу, отсидят родители?

В Горловке Донецкой области родители девочек, избивших свою (10-летнюю) сверстницу, понесут уголовную ответственность.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Горловского горуправления милиции.

Инцидент произошел 28 октября. Несколько девочек в ходе выяснения отношений причинили телесные повреждения 10-летней сверстнице. Причиной ссоры между девочками послужила настойчивость пострадавшей, которая неоднократно пыталась завести с ними дружеские отношения.

С подозрением на сотрясение головного мозга она была госпитализирована.

Учитывая то, что «обидчицы» не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность, за их поступки предстоит ответить родителям, говорится в сообщении.