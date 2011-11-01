За 10-летних девочек, которые избили сверстницу, отсидят родители?
18:18, 01 ноября 2011Общество
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Ответ на предложение дружбы...
В Горловке Донецкой области родители девочек, избивших свою (10-летнюю) сверстницу, понесут уголовную ответственность.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Горловского горуправления милиции.
Инцидент произошел 28 октября. Несколько девочек в ходе выяснения отношений причинили телесные повреждения 10-летней сверстнице. Причиной ссоры между девочками послужила настойчивость пострадавшей, которая неоднократно пыталась завести с ними дружеские отношения.
С подозрением на сотрясение головного мозга она была госпитализирована.
Учитывая то, что «обидчицы» не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность, за их поступки предстоит ответить родителям, говорится в сообщении.
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