ПриватБанк и MasterCard запустили технологию PayPass

MasterCard и "ПриватБанк" сегодня запустили в промышленную эксплуатацию технологию PayPass в Украине, позволяющую проводить бесконтактные электронные платежи в торгово-сервисной сети.

Как передает корреспондент УНИАН, первая трансакция по технологии PayPass была осуществлена с помощью специального терминала в гипермаркете «МегаМаркет».

По словам заместителя председателя правления КБ «Приватбанк» Романа НЕГИНСКОГО, именно эта сеть будет первой адаптирована к расчетам по технологии PayPass.

На первом этапе технология будет внедряться в торговых точках Киева, а уже с первого квартала 2012 года – по всей территории Украины.

Р.НЕГИНСКИЙ сообщил, что до конца 2011 года банк намерен установить более 2000 таких терминалов и выпустить более 300 тыс. бесконтактных карт-стикеров PayPass.

Глава представительства MasterCard Europe в Украине Сергей РАВНЯГО в свою очередь отметил, что на сегодня технология PayPass представлена в 37 странах мира, а по состоянию на 2-й квартал 2011 г. около 100 миллионов карт и устройств оснащено PayPass по всему миру. Сеть приема PayPass на сегодняшний день охватывает более чем 341 000 точек продаж в таких сегментах, как рестораны быстрого обслуживания, супермаркеты, автозаправочные станции, парковки, автобусы и такси.

С PayPass данные по карте защищены при помощи тех же стандартов шифрования, что и чиповые карты. Кроме того, PayPass имеет встроенные защитные механизмы, которые предотвращают нежелательные покупки: устройство должно быть поднесено очень близко к считывающему аппарату, чтобы тот сработал, и деньги снимаются только за одну покупку, даже если карта была поднесена дважды.

Справка УНИАН. ПАО КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) основано в 1992 году, на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 октября 2011 года составили 141,363 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 123,697 млрд. грн., обязательства - 125,075 млрд. грн., уставный капитал - 13,545 млрд. грн., собственный капитал - 162,883 млрд. грн.

«ПриватБанк» в январе-сентябре 2011 года получил чистую прибыль 979,718 млн. грн.

По состоянию на 1 октября 2011 года Игорь КОЛОМОЙСКИЙ и Геннадий БОГОЛЮБОВ владели по 33,7545% акций «ПриватБанка», кипрская Triantal Investments Ltd. - 24,98%.

MasterCard – международная компания, управляющая платежной сетью, объединяющей владельцев карточек, финансовые институты, торговые организации, правительства и предприятия в более чем 210 странах и территориях.