Трое моряков после пиратского плена вернулись в Украину

Трое украинцев – членов экипажа освобожденного из пиратского плена судна «Cape Bird» вернулись в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

По его словам, 24 октября украинцы покинули судно, однако были задержаны в аэропорту города Аккра (Гана).

«Некоторое время они оставались в этом аэропорту и не могли продолжить свой путь на Родину. По результатам принятых украинскими дипломатами мер 28 октября нашим гражданам была оказана необходимая помощь и обеспечено их возвращение на Родину», - сказал А.ДИКУСАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 14 октября из пиратского плена было освобождено судно “Cape Bird” (менеджер – компания „Colambia Shipmanagment”, Германия), захваченное нигерийскими пиратами 8 октября.