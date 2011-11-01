Три производителя мяса согласились на независимый аудит

На сегодняшний день три производителя мяса и мясопродуктов согласились на проведение независимого аудита Институтом потребительских экспертиз при поддержке государственных органов власти.

Как сообщили УНИАН в Институте потребительских экспертиз, это предприятия: ТМ «Легко!», ОАО «Кременчугмясо» и ТМ «Дружба народов».

Проверка предприятий будет проводиться с 3 по 22 ноября.

В состав наблюдательного совета проекта «Независимый аудит производителей мяса и мясопродуктов», в рамках которого и будет проводиться проверка, вошли представители Министерства здравоохранения, Института экогигиены и токсикологии, Института питания МОЗ, Государственной санитарно-эпидемиологической службы.

Как сообщал УНИАН, проект по проведению независимого аудита производителей мяса и мясопродуктов стартовал 13 октября.