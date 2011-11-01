МИД подписал меморандум о сотрудничестве с ФПГ

Министр иностранных дел Украины, председатель Совета экспортеров при МИД Украины Константин ГРИЩЕНКО и представители 13 украинских компаний подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между МИД и финансово-промышленными группами Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, К.ГРИЩЕНКО после церемонии подписания документа отметил, что в течение длительного времени у украинского бизнеса либо не было выхода на международные рынки, либо все свои контакты они выстраивали самостоятельно.

По словам министра, во многих случаях это было достаточно эффективно, однако они все равно чувствовали, что, по сравнение с их конкурентами на тех или иных рынках, им не хватает поддержки государства, экспертных знаний, понимания ситуации. «Поэтому сегодня мы пытаемся превратить это взаимодействие в реальную синергию между теми, кто сегодня имеет реальные возможности, определенный опыт, финансовые ресурсы, но требует политической, экспертной поддержки, помощи в налаживании контактов, понимания специфики ведения бизнеса в том или ином регионе», - сказал руководитель МИД.

По словам К.ГРИЩЕНКО, в ходе заседания Совета экспортеров при МИД Украины 31 октября была достигнута договоренность о конкретных направлениях реальной работы.

Как сообщил журналистам первый секретарь Департамента Секретариата министра, ответственный секретарь Совета экспортеров при МИД Украины Михаил БНО-АЙРИЯН, подписанный меморандум предусматривает сотрудничество в информационной и организационной плоскости. В частности, предусматривается, что МИД будет оказывать содействие в организации визитов, встреч представителей этих компаний с их партнерами за границей.

Также предусматривается проводить совместную работу по отработке нормативно-правовых актов и подготовке общих предложений для руководства Украины.