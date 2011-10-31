В Донецке журналист ранил грабителя

В Донецке 30 октября работники милиции задержали двух местных жителей, в возрасте 26 и 23 лет, которые пытались ограбить журналиста одной из местных газет.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД, оба задержанных без постоянного места работы, ранее судимые.

Предварительно установлено, что они на улице под угрозой физической расправы пытались завладеть имуществом 44-летнего жителя города, журналиста одной из местных газет. Последний оказал сопротивление и выстрелами из собственного зарегистрированного спецсредства ПМР, предназначенного для стрельбы резиновыми пулями, ранил одного из злоумышленников в голову и ногу. Нападавший был госпитализирован.