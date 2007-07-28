В Италии гражданин Украины пытался захватить международный автобус

В Италии гражданин Украины пытался угнать пассажирский автобус, угрожая водителю ножом.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство АНСА.

По данным агентства, автобус с 30 пассажирами отправился с римской станции Тибуртина в Украину. На кольцевой дороге один из пассажиров, достав нож, приказал водителю изменить маршрут и взять курс на город Терни. Через полчаса дорожная полиция блокировала автобус.

Другие подробности инцидента не сообщаются.