В Донецке аварийно сел самолет
19:15, 30 октября 2011Общество
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Вылетал в Хургаду
В Донецке осуществил аварийную посадку самолет, вылетевший оттуда в Хургаду (Египет). Об этом передает ТСН.
"Из-за отказа климатической системы могла произойти разгерметизация салона, поэтому экипаж решил повернуть самолет на землю", - отмечается в сообщении.
Перед аварийным приземлением судно пробыло в небе полтора часа. 150 пассажиров ожидали с пяти часов вылета в Египет, столько же в Хургаде ожидали этот самолет.
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