В Донецке аварийно сел самолет

В Донецке осуществил аварийную посадку самолет, вылетевший оттуда в Хургаду (Египет). Об этом передает ТСН.

"Из-за отказа климатической системы могла произойти разгерметизация салона, поэтому экипаж решил повернуть самолет на землю", - отмечается в сообщении.

Перед аварийным приземлением судно пробыло в небе полтора часа. 150 пассажиров ожидали с пяти часов вылета в Египет, столько же в Хургаде ожидали этот самолет.