В Украине пройдут гастроли Театра Виктюка

К 75-летию режиссера Романа ВИКТЮКА в Украине в ноябре пройдут гастроли его театра.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил сам Р.ВИКТЮК.

Программа предполагает гастроли во Львове 21 ноября, 22 ноября труппа выступит в Житомире, 23 и 24 ноября - в Киеве, 25 ноября в - Харькове. Зрителям покажут спектакли «Король-Арлекин» и «Мастер и Маргарита».

Народный артист РФ, народный артист Украины Р.ВИКТЮК родился во Львове 28 октября 1936 года.

В 1956 году окончил Государственный институт театрального искусства (ГИТИС) в Москве. Работал режиссером во Львовском и Киевском ТЮЗах, Русском драматическом театре Литовской ССР, преподавал в студии при киевском театре им. Франко, в Государственном училище циркового и эстрадного искусства.

Ставил спектакли в Москве, Санкт-Петербурге, Твери, Нижнем Новгороде, Киеве, Риге, Вильнюсе и других городах. Осуществил ряд постановок в театрах Швеции, Финляндии, США, Италии, Греции, Израиля, Югославии. Всего поставил более 200 спектаклей. В 1991 году создал частный Театр Романа Виктюка..