Мобрезерв перейдет на электронный учет

Государственное агентство резерва Украины внедрит электронную систему учета мобилизационного резерва.

Об этом заявил председатель Госрезерва Алексей ЛЕЛЮК в интервью 5-му каналу в субботу.

"Мы добились выделения нам дополнительных средств для введения электронной системы учета", - отметил чиновник.

По его словам, на протяжении 20 лет существования Госрезерва подобной электронной системы не существовало.

"Была так называемая архивная система учета. Но сами понимаете, в наше время иметь такую систему удивительно", - прибавил А.ЛЕЛЮК.

Он отметил, что Госрезерв имеет очень много хранителей по всей стране, временами очень недобросовестных.

"У нас сотни судов по всей стране, когда люди, которые хранили, или вообще расформировали предприятие, или незаконно использовали товар. Мы это приведем в полрядок, чтобы все то, что хранится, было зафиксировано и переведено туда, где оно будет в целости", - отметил А.ЛЕЛЮК.