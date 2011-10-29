Чернобыльцы освободили захваченное помещение Пенсионного фонда

В Харькове чернобыльцы, которые 28 октября в знак протеста против невыплаты пенсий захватили помещение регионального управления Пенсионного фонда, освободили его ночью и временно прекратили акцию протеста.

Как сообщил корреспонденту УНИАН председатель городской организации «Союз Чернобыль Украины» Анатолий ГУБАРЕВ, приостановить акцию протеста было решено после переговоров с представителями власти, которые прибыли вчера вечером на место акции.

По его словам, заместитель городского председателя Харькова Игорь ТЕРЕХОВ, руководители отделения Пенсионного фонда и представители областной прокуратуры заверили, что они готовы решать вопрос, и в понедельник в Пенсионном фонде и мэрии должны пройти встречи «для обсуждения наших требований».

«Люди надеются, - сказал А.ГУБАРЕВ, - что их услышат».

Он сообщил, что вчера поздно вечером в захваченном помещении Пенсионного фонда находилось около 70 чернобыльцев. «В полночь, после переговоров, те, кто еще оставался, а это уже небольшая группа людей, покинули помещение. Разошлись также активисты, которые поддерживали акцию протеста на площади возле помещения Госпрома», - сказал А.ГУБАРЕВ.

«Люди не требуют чего-то особенного, это не льготы, - отметил А.ГУБАРЕВ - Люди требуют компенсаций за свое потерянное здоровье».

Как сообщал УНИАН, 28 октября во второй половине дня в Харькове группа чернобыльцев захватила помещение регионального управления Пенсионного фонда и объявила акцию протеста в связи с невыплатами пенсий. Участники акции выдвинули требования: получение гарантий по выплате задолженностей после решения судов, получение гарантий по поводу выплаты пенсий в полном объеме как в ноябре - декабре, так и в дальнейшем, а также получение гарантий от прокуратуры области о возбуждении уголовного дела по факту невыполнения судебных решений Пенсионным фондом.