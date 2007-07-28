В лобовом столкновении двух ”жигулей” погибли водители и пассажирка

Сегодня утром в Николаевской области водитель автомобиля "ВАЗ-2107", двигаясь в направлении с. Первомайское, при обгоне транспортного средства не убедился в безопасности своего маневра, выехал на полосу встречного движения, где осуществил столкновение с автомобилем "ВАЗ-21093", который двигался во встречном направлении.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате ДТП водители и пассажирка автомобиля "ВАЗ-2107" погибли от полученных телесных повреждений, а три пассажира автомобиля "ВАЗ-2107" и три пассажира автомобиля "ВАЗ 21093" получили телесные повреждения различной степени тяжести.