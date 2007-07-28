Daewoo столнулся с мопедом и бетонным столбом: двое погибших

В Донецкой области в результате ДТП погибли два и пострадали три человека

В г. Константиновка Донецкой области водитель автомобиля "Daewoo" не справился с управлением, совершил столкновение с мопедом "Карпаты" и врезался в железобетонную опору электросети.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 5 человек, из которых двое умерли в Константиновской городской больнице.

Всего за сутки на территории страны зарегистрированы 169 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 15 человек и 213 - травмированы.