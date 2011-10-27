Киевсовет отклонил протест прокуратуры

Киевсовет отклонил протест заместителя прокурора г. Киева от 23 февраля 2011 года на решение Киевсовета, который требовал отменить передачу земельных участков общей площадью 15,7 га обслуживающему жилищно-строительному кооперативу застройщиков частных жилых домов «Совские пруды» для строительства жилья и обустройства транспортной инфраструктуры на улице Лютневой, 58-А, 58-В в Голосеевском районе столицы (Жуков остров).

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий проект решения был рассмотрен Киевсоветом сегодня. За поддержку протеста прокуратуры проголосовал только 51 депутат из 101, зарегистрированного в зале.

В решении о передаче указанных земельных участков жилищному кооперативу вносились изменения в Генплан Киева и проект планирования его пригородной зоны, а именно: было изменено функциональное назначение территории, о которой идет речь в решении, – ее отнесли к зоне малоэтажной жилищной застройки. При этом земельный участок площадью 3,38 га был исключен из перечня территорий лесов и лесопарков.

В протесте прокуратуры отмечалось, что новое жилищное строительство на указанной территории, которая относится к охраняемой зоне ландшафта, (письмо Главного управления охраны культурного наследия №603 от 8.02.2012), не допускается. Кроме того, отведенный земельный участок частично находится в прибрежной защитной полосе реки Днепр и ее заливе, где также ограничена деятельность, связанная с изменением ландшафта, в частности, строительство любых сооружений, кроме гидротехнических. Также не были выполнены требования, указанные в заключении органов архитектуры и земельных ресурсов, в результате чего положительное заключение утрачивает свое действие, а проект отвода земельного участка считается несогласованным соответствующими службами.

Прокуратура также заявляла, что в документе об отводе земли отсутствует перечень членов кооператива, что необходимо согласно действующему законодательству, а также отсутствуют доказательства того, что члены кооператива нуждаются в улучшении жилищных условий.

Было также установлено, что в решении Киевсовета сделана ссылка не на действующее решение хозяйственного суда, касающееся арендаторов указанного участка, а также на согласие несоответствующего землепользователя.