Киев просит из госбюджета два с половиной миллиарда

Киевская государственная городская администрация передала на согласование в Министерство финансов свои предложения по распределению 4,6 млрд. грн. субвенций, предусмотренных для выполнения функций столицы в проекте государственного бюджета на 2012 год. Об этом сообщает журнал Weekly.UA.

Согласно перечню расходов, имеющемуся в распоряжении издания, большую часть выделяемых средств местные власти предлагают направить на развитие дорожного и коммунального хозяйства – 2,5 млрд. грн.

В частности, больше всего - 900 млн. грн. - планируется израсходовать на продолжение строительства Куреневско-Красноармейской линии метрополитена. В 2012 г., согласно планам КГГА, будет вестись строительство участка от станции «Выставочный центр» до Одесской площади.

На строительство объектов водопроводно-канализационного хозяйства в планах КГГА предусмотрено израсходовать 408,5 млн грн государственных средств. Значительные суммы планируется направить на дороги: только строительство магистрали от Подольского мостового перехода до проспекта Ватутина и прилегающей транспортной развязки заберет почти 400 млн. грн.

Вторую по объему финансирования строку занимает строительство и реконструкция объектов социально-культурной сферы – на эти цели планируется потрать 1,5 млрд. субвенций. Наибольшая сумма в рамках этой статьи будет направлена на поддержку программы «Доступное жилье» - 247,2 млн. грн. Также будет профинансировано строительство и реконструкция школ, медицинских заведений.

Еще 584,3 млн. грн. КГГА намерена потратить на внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий. КГГА планирует израсходовать 120 млн. грн. на ремонты лестничных площадок и освещение, 160 млн. грн. – на асфальтирование придомовых территорий и межквартальных проездов. А на реконструкцию и установку лифтов предусмотрено 170 млн. грн.