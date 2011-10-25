Могилев дал команду снизить до минимума число задержанных

Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ обязал подчиненных минимизировать количество людей, задерживаемых и помещаемых в райотделы за совершение административных правонарушений до вынесения по ним судебных решений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге, комментируя недавнее решение Конституционного Суда о сроках административных наказаний.

«Я дал команду минимизировать количество задержанных в райотделах, чтобы, в том числе, исключить факты смертей в райуправлениях», - сказал А.МОГИЛЕВ, отметив при этом, что на сегодняшний день количество людей, задержанных за админнарушения, уже сократилось на 30%.

В то же время министр отметил, что факты нарушения законных прав граждан со стороны сотрудников милиции «примерно соответствуют количеству тех, что были в том году».

Комментируя слова генерального прокурора Украины Виктора ПШОНКИ, который ждет реакции министра внутренних дел в адрес руководства киевской милиции за участившиеся случаи нарушения прав граждан, министр заявил, что не имеет права дважды наказывать своих подчиненных за "инцидент" со студентом Игорем Индыло в Шевченковском райуправлении милиции Киева (в мае 2010 года 20-летний студент И.Индыло умер в милиции).

«По случаю со студентом Индыло – там было наказано довольно много сотрудников милиции, в том числе руководство киевского главка… Поэтому по действующему уставу МВД наказывать человека более двух раз в год нельзя», - сказал А.МОГИЛЕВ.

Как сообщал УНИАН, 13 октября КС обнародовал решение, согласно котрому работники милиции не имеют права задерживать и держать в специально отведенных помещениях людей, проявивших неповиновение законному требованию работника милиции, до рассмотрения дела судом.