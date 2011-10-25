563 опасных объекта Киева будут сообщать Попову об авариях

Столичные предприятия, которые представляют потенциальную опасность для жизни и здоровья киевлян, оборудуют системой обнаружения опасности. Как сообщают "Комментарии: Киев", об этом рассказал начальник ГУ по вопросам чрезвычайных ситуаций Виталий Пшеничный.

«В Киеве сегодня 563 потенциально опасных объекта, которые у нас на учете. Из них 32 объектах, использующих в своем технологическом процессе опасные вещества. Прежде всего, это Днепровская и Деснянская водопроводные станции, где используется хлор для обеззараживания воды. Из других опасных предприятий я хотел бы выделить завод «Радикал» на левом берегу и ГП «Запад» на территории Святошинского района, где на сегодняшний день еще сохраняются вагоны с остатками бериллия. Александр Попов подписал распоряжение о создании системы обнаружения потенциальной опасности, которая предусматривает, что все 563 объекта должны быть оборудованы специальными датчиками, которые будут предоставлять информацию о возникновении чрезвычайных ситуаций», - рассказал он.