Укрзализныця отдала кредит Дойче Банку

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины в октябре 2011 года полностью рассчиталась за кредит в размере 700 млн. долл. США, который был предоставлен «Дойче Банком АГ» и использован на строительство железнодорожно-автомобильного мостового перехода через Днепр в Киеве.

Об этом сообщает пресс-центр «Укрзализныци».

Напомним, кредитные ресурсы были привлечены на 7 лет по процентной ставке Libor + 6,5% годовых. Как отмечают в ведомстве, все платежи по кредиту в течение 7 лет выплачивались своевременно и в полном объеме.

«Выполнение финансовых обязательств перед банками, которые работают с «Укрзализныцей», является бесспорным приоритетом. Надеюсь, что серьезное и ответственное отношение «Укрзализныци» будет способствовать улучшению сотрудничества с ведущими финансовыми учреждениями», - отметил генеральный директор ведомства Владимир КОЗАК.

Напомним, кредитный договор о кредите на сумму 700 млн. долл. США между «Укрзализныцей» и «Дойче Банком АГ» был заключен 18 октября 2004 г. в г. Киев.

Справка УНИАН. В рамках проекта строительства железнодорожно-автомобильного мостового перехода через Днепр в Киеве выполнены работы по устройству железнодорожной составляющей моста, эстакад правобережного и левобережного подходов и Березняковского путепровода, а также автомобильного проезда с левого на правый берег и с правого на левый.

В 2010 году открыто движение железнодорожного транспорта, остановочный пункт «Левый берег» и автомобильное движение с левого на правый берег Днепра. В 1-м полугодии 2011 года осуществлено открытие автомобильного движения в обратном направлении с заездом со стороны Конча-Заспы и автомобильный заезд со стороны моста им. Е. О. Патона на левый берег.

23 августа т.г. состоялось открытие автомобильного съезда на Надднепрянское шоссе в направлении пгт. Конча-Заспа и полного двустороннего движения мостовым переходом.