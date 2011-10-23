Налоговики прикрыли агрофирму, отмывавшую деньги на капусте

На Буковине «конвертационный центр», в состав которого входили организатор, бухгалтер, кассир и курьер агро-перерабатывающей фирмы, незаконно перевел в наличность около 25 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в отделе массово-разъяснительной работы и обращений граждан ГНА в Черновицкой области, во время оперативно-разыскных мероприятий установлено, что соучредитель и бухгалтер предприятия организовали «конвертационный центр» для предоставления услуг предприятиям, которые осуществляют покупку-продажу продукции преимущественно сельскохозяйственного назначения.

Для этого курьер подыскивал людей, жителей других областей с трудным материальным положением и предлагал за вознаграждение регистрироваться субъектом хозяйственной деятельности с последующим открытием расчетных счетов без осуществления хозяйственной деятельности.

Средства, которые поступали на счета предприятия от других компаний на протяжении 2009-2011 годов, переводились на счета подставных субъектов ведения хозяйства и в дальнейшем снимались наличностью. Кроме того, должностные лица документально оформляли выплату из кассы указанного предприятия наличных средств на имя частных предпринимателей, которые однако фактически средств не получали.

После обысков по месту жительства организаторов «конвертационного центра» и в офисе общества изъяты системные блоки компьютеров, принтеры, печати и штампы предприятия, регистрационные документы, черновые записи, бланки документов с подписями и печатями, банковские выписки о движении средств на расчетных счетах, поддельны первичные бухгалтерские документы, а также наличные средства – 30 тыс. грн., около 6 тыс. евро и 3 тыс. дол. США.

На данный момент целью возмещения нанесенного государству ущерба на имущество общества стоимостью 2,3 млн. грн. наложен арест. Относительно одного из организаторов «конвертационного центра» избрана мера пресечения – взятие под стражу.

Следствие также выясняет степень вины других фигурантов данного дела, в том числе и лиц, которые дали разрешение на использование своей фамилии в незаконных действиях.