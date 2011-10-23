Землетрясение разрушило тюрьму

Около 200 заключенных, содержавшихся под стражей в тюрьмы провинции Ван на юго-востоке Турции, где воскресенье произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла, сбежали из нее, воспользовавшись тем, что в результате стихийного бедствия стена в изоляторе была разрушена, сообщают местные СМИ.

Около 50 арестантов, повидавшись со своими семьями, затем сами вернулись в тюрьму, поиск других беглецов продолжается, сообщает интернет-версия газеты "Хюрриет".

По последним подтвержденным данным, число жертв землетрясения в турецкой провинции составляет 85 человек, около тысячи пострадали.

В 1976 году в провинции Ван произошло землетрясение аналогичной силы. Тогда погибли 3840 человек, напоминает РИА Новости.