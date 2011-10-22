В Житомире открыли памятник Папе Римскому

Сегодня в Житомире до 10-летия от даты пребывания Иоанна Павла ІІ в Украине при участии общественности и духовенства перед Кафедральным костелом Святой Софии на Замковой горе торжественно открыли памятник Папе Римскому.

Как передает корреспондент УНИАН, перед открытием памятника в костеле Святой Софии прошла святая месса, во время которой почтили память Иоанна Павла ІІ как выдающегося религиозного и политического деятеля.

По этому случаю костелу передали в подарок с Ватикана крест, которым пользовался Иван Павел ІІ.

Памятник установили по инициативе польского и житомирского католического общества. А пьедестал и дорожки с мостовой возле костела, ведущие к памятнику, изготовлены на деньги от прихожан, помощи меценатов и бизнесменов Житомира.