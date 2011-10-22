Азаров: Киев получит доступ к российской трубе

Премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Украина договорилась с Россией, и теперь получит доступ к российским газопроводам для прямых поставок туркменского газа.

"Впервые мы договорились и зафиксировали в договоре, что в течение шести месяцев после вступления в силу договора (о создании зоны свободной торговли в рамках СНГ) мы заключим соглашение об условиях транзита по трубопроводному транспорту", - сказал Азаров в эфире программы "Большая политика".

"Почему мы не можем получать дешевый газ из Туркменистана? - Потому что мы не имели права доступа к трубе, которая проходит по территории России, мы отсечены... Мы впервые договорились, что в течение шести месяцев получим доступ к трубе", - цитирует РИА Новости.