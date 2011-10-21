Еще 6 заводов отрасли здравоохранения могут вернуть государству?

Члены Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обстоятельств, которые привели к ситуации, сложившейся вокруг ЗАО "Индар", выступают за возврат инсулинового завода государству.

Как заявил в комментарии УНИАН народный депутат Украины от КПУ Евгений ЦАРЬКОВ, «сегодня пытаются примирить рейдеров и власть. Но «договориться» не получиться, потому что в парламентской следственной комиссии, которая создана, достаточно здравомыслящих людей, которые приложат все силы, чтобы завод вернулся к законному собственнику – государству».

По мнению Е.ЦАРЬКОВА, «так как государство финансирует выпуск инсулина, оно должно его и контролировать. Даже если есть прибыль у хозрасчетного предприятия - оно должно отдавать прибыль государству. Передавать его в частные руки – это экономическое преступление».

Коммунист убежден, что «в этом вопросе - национальная безопасность страны. Потому что, когда такой завод находится в частных руках, это позволяет буквально проводить эксперименты над народом».

По словам Е.ЦАРЬКОВА, «не стоит бояться слова «национализация» - во Франции, Америке, Англии, Италии в случае нарушения договора приватизации государство его расторгает». Депутат напомнил о том, как по инициативе коммунистов в собственность государства вернули Херсонский комбайновый завод. «Еще раз подчеркиваю: у нас есть список предприятий, которые были возвращены в госсобственность, когда было доказано нецелевое их использование. Если за 35 тыс. грн. предприятие купили, на месте государства я вернул бы покупателям эти 35 тысяч», - заявил Е.ЦАРЬКОВ.

Он также отметил, что очень рассчитывает в этом вопросе на генерального прокурора Виктора ПШОНКУ – «его позиция в этом вопросе принципиальная».

В свою очередь экс-министр здравоохранения, народный депутат Украины от КПУ Юрий ГАЙДАЕВ подчеркнул, что существует общее мнение: завод должен быть возвращен государству, потому что инсулин составляет вопрос безопасности страны. «В Украине существует прекрасный научный генофонд - это ученые-эндокринологи, институты эндокринологии. У нас есть очень хорошие университетские клиники, которые занимаются проблемами инсулина. Мы должны говорить о стратегических вещах», - отметил экс-министр. «Установлено, что завод был продан за смешную сумму в 35 тыс. грн. и возврат его сейчас проходит в рамках действующего законодательства», - подчеркнул депутат.

Народный депутат Украины от Партии регионов, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Татьяна БАХТЕЕВА также подчеркнула, что «основной процент акций завода «Индар» сегодня является государственным – это признал суд, есть постановление Кабинета министров, который возглавлял Виктор ЯНУКОВИЧ. Доля государства в этом пакете неприкосновенна и не подлежит приватизации. Каким путем это сегодня перешло, кому, - нужно в разобраться. Это больше вопросы к правоохранительным органам».

По словам Т.БАХТЕЕВОЙ, еще шесть заводов отрасли здравоохранения с подобной судьбой могут рассчитывать на возврат их активов государству.

По словам главы профильного комитета ВР, в следственную комиссию вошли представители всех фракций ВР, комиссия планирует к концу недели быть на заводе. «Составлен план, в который входит осмотр предприятия. Есть много нюансов сегодня, которые должны быть не столько обнародованы, сколько детально изучены», - подчеркнула Т.БАХТЕЕВА.

Справка УНИАН. ЗАО "Индар" основан 14 августа 1997 года в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины "Об организации производства отечественных инсулинов". Предприятие выпускает более 60% инсулинов, которые изготовляются в Украине.

Государство в 2000 году внесло свои 70,7% акций "Индара" в уставный фонд ГАК "Укрмедпром".

В 2008 году 70,7% акций завода приобрела компания Storke Holdings Limited. Это решение было обжаловано в суде, и три года длилось судебное разбирательство.

Однако, как свидетельствуют очевидцы, в ночь на 8 июля 2011 года около сотни бойцов "Беркута" ворвались на территорию завода, чтобы провести на завод представителей новых владельцев предприятия. 11 июля пресс-служба предприятия со ссылкой на нового директора предприятия Евгения КОНОНЕНКО распространила сообщение, что предприятие работает в нормальном режиме.

9 сентября Хозяйственный суд Киева по иску Генеральной прокуратуры Украины признал за государством право собственности на пакет акций ЗАО "Индар", которые незаконно были переданы оффшорной компании "Сторк Холдингз Лимитед".

Таким образом, суд признал за государством в лице Государственной акционерной компании "Укрмедпром" право собственности на 11 437 581 акцию ЗАО "Индар", которые истребованы у указанной компании и должны быть возвращены государству, сообщили в ГПУ.

В начале октября в Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект о возврате в государственную собственность 70,7% акций ЗАО "Индар".

7 октября 2011 года Верховная Рада Украина приняла постановление "Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обстоятельств, которые привели к ситуации, сложившейся вокруг ЗАО "Индар". В соответствии с постановлением, ВСК должна расследовать обстоятельства нарушения действующего законодательства при осуществлении отчуждения государственного пакета акций ЗАО "Индар" в размере 70,7%, что привело к утрате стратегически важного для государства предприятия; расследовать причины промедления в решении вопроса о возврате в собственность государства государственного пакета акций ЗАО "Индар".