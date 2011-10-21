Центр Киева предлагают закрыть для автомобилей

Общественность предлагает власти запретить въезд частных автомобилей в центр Киева. Об этом УНИАН сообщил главный координатор гражданской кампании «Форум спасения Киева» Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

По его словам, такое предложение высказала председатель Ассоциации велосипедистов Киева Ирина БОНДАРЕНКО в эфире ток-НЕшоу «Киевский форум».

По её мнению, предложенная к рассмотрению Стратегия развития Киева до 2025 года является «автомобилецентрической». «Несмотря на то, что приоритетом определено развитие общественного транспорта, Стратегия всё равно будет автомобилецентрической. А это нивелирует желание большинства киевлян», – считает И.БОНДАРЕНКО.

Чтобы изменить эту ситуацию, Ассоциация велосипедистов Киева разработала собственные предложения. В частности, ограничить пользование частными автомобилями в городе, а именно, въезд частных автомобилей в центр города. «Также запретить парковки на тротуарах, в других местах, предусмотренных для людей, построить улавливающие паркинги возле конечных станций метро и в ключевых местах, ибо на данный момент Стратегией предусмотрено только 3000 машино-мест. Ограничить скорость машин в городе до 50 км в час и до 30 км в час на дорогах в жилых районах», – подчеркнула И.БОНДАРЕНКО.

В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ заявил, что основной причиной кризисной транспортной ситуации в Киеве является хищническая застройка города.

«Уплотнительная застройка приводит к двум основным последствиям – это увеличение плотности населения и увеличение плотности автомобилей», – подчеркнул общественный деятель.

По информации В.ЧЕРНЯХОВСКОГО, в Киеве уже более 1,5 миллиона автомобилей: «Это больше одного миллиона машин киевлян и более 500 тысяч – жителей других городов, которые, хотя и не зарегистрированы в Киеве, но де-факто постоянно находятся здесь».

«Мне видится, что при таких темпах застройки, когда продолжают застраиваться дворы, скверы, парки, любые ниши, просторы, Киев станет, как Москва – будет весь стоять в «пробках», – отметил В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

*** Эфир ток-НЕшоу «Киевский форум» на тему «Транспортные проблемы киевлян уже сегодня: что спасёт столицу от автомобильного коллапса? (Обсуждение вопроса развития транспортной инфраструктуры в рамках проекта Стратегии развития Киева до 2025 года)» состоялся 18 октября с. г.