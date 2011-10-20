Москаль: где деньги, собранные Екатериной Ющенко на больницу?

Народный депутат Украины, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Геннадий МОСКАЛЬ направил обращение в Генеральную прокурору Украины с просьбой провести тщательную проверку всех обстоятельств так и не начатого строительства «Больницы будущего» и установить, куда делись собранные благотворительные деньги.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Г.МОСКАЛЯ.

По его словам, семья бывшего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, которая является учредителем Международного благотворительного фонда «Украина 3000», еще в 2006 году начала сбор средств на Детскую больницу будущего. «В 2010 году сообщали, что фонд собрал достаточно средств для начала строительства больницы, - отметил Г.МОСКАЛЬ. - Еще в 2009 для этого выделили участок в Голосеевском районе Киева неподалеку от больницы «Феофания». До сих пор на нем ничего не построено. Куда делись деньги благотворителей и общественности, так и не известно».

Как отмечает Г.МОСКАЛЬ, «сегодня в Украине возбуждается масса уголовных дел за мошенничество и злоупотребление властью, однако ущерб, нанесенный общественности Украины, оценить невозможно. Интересно, почему сегодня так и не дана правовая оценка этому факту?».

Народный депутат сообщил, что направил обращение в Генеральную прокурору Украины «с просьбой провести тщательную проверку всех обстоятельств так и не начатого строительства детской больницы и установить, куда же все-таки делись собранные деньги».

Как сообщал УНИАН, капсула в фундамент Детской больницы будущего была заложена 16 марта 2006 года на территории клинической больницы «Феофания» в Киеве. Во время телемарафона «Детская больница будущего», который состоялся 17 декабря 2006 года, было собрано более 262 млн. грн. благотворительной помощи.

В то же время в фонде “Украина 3000” в апреле 2010 года заявили, что проект строительства больницы столкнулся со многими формальными препятствиями. В частности, по словам председателя правления фонда «Украина 3000» Александра МАКСИМЧУКА, получить разрешение на начало строительства удалось только через 3 года - необходимо было получить 211 разрешений, что заняло 1374 дня. При этом он подчеркивал, что процесс получения разрешительной документации все еще не завершен.

Тогда же А.МАКСИМЧУК сообщил о том, что Фонд «Детская больница будущего» начнет вторую кампанию по сбору средств - в частности, более активно изыскивая ресурсы за рубежом. Кроме того, можно привлечь инвесторов и/или операторов, которые управляли бы больницей через создание государственно-частного партнерства, как это делается в мире, или по процедуре концессии с четко определенными интересами государства».