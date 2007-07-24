Зачем цистерны с фосфором пустили в Украину, если в них столько недостатков?

Руководитель Главной службы региональной политики Секретариата Президента Украины Семен КРОЛЬ (в прошлом - заместитель министра транспорта и связи по безопасности на транспорте) считает, что железнодорожники не должны были пропускать цистерны с фосфором в Украину. Об этом он сообщил сегодня журналистам.

«Если говорите, что они (цистерны - УНИАН) не такие, то почему вы пустили в Украину?», - отметил он. По его словам, для того, чтобы пустить цистерну в страну, необходимо было проверить вес ее на границе, уровень воды и состояние запорной арматуры.

«КОЗАК (Владимир КОЗАК - гендиректор «Укрзализныци» - УНИАН) говорит, что сверху фосфора должно было быть 60 см воды, а там было 30 см, но для того, чтобы казах налил 60 см, ему надо было дать телеграмму, это все здесь написано (в инструкции по перевозкам опасных грузов - УНИАН), что извещается поставщик о том, что температурный режим на территории Украины возможен 30 и более градусов», - заявил он.

Помимо этого, С.КРОЛЬ прокомментировал заявления о перевесе отдельных цистерн. «КОЗАК говорит, что в одной цистерне на 5 тонн больше, но каждая цистерна оборудована измерительным прибором веса. Там стоит измерительный прибор, он выпускается наружу и видно, сколько его (фосфора) там есть», - сообщил он.

Кроме того, С.КРОЛЬ считает, что цистерны следовало не пропускать уже потому, что там были «заварены заглушки». «Говорит РУДЬКОВСКИЙ (Николай РУДЬКОВСКИЙ - министр транспорта и связи Украины - УНИАН), что там были заварены заглушки. Может, и были заварены, то их надо было проверить, и раз заварены - не пускайте на территорию Украины», - отметил он.

Как подчеркнул С.КРОЛЬ, по закону мы обязаны были сделать приемку этого груза на границе, и в случае выявления недостатков не принимать его, а вернуть назад, пока отправитель не устранит все замечания.

Он также добавил, что днем в жаркое время фосфор нельзя перевозить. В это время цистерны должны стоять в закрытом от солнца месте и поливаться водой.

В то же время, руководитель пресс-службы Минтранссвязи Виктория БУТЕНКО сообщила в комментарии УНИАН со ссылкой на данные «Укрзализныци», что вопросами температурного режима должен был заниматься либо экспедитор груза, либо отправитель, что установлено правилами перевозки. По ее словам, кроме того, нет возможности проверить вес груза в цистернах, поскольку они герметичны, и открывать их может только отправитель или получатель.

Как сообщал УНИАН, вчера гендиректор «Укрзализныци» В.КОЗАК сообщил, что «Укрзализныця» не обнаружила нарушений в грузовом поезде, перевозившем фосфор, при его приеме на территории Украины.

При этом он добавил, что, по предварительным замерам, отправителем не были соблюдены правила в части толщины воды над фосфором, которая в случае температуры воздуха более 40 градусов должна быть выше 30 см - до 60 см. «На сегодня мы проанализировали несколько цистерн - от 27 до 30 сантиметров было», - отметил В.КОЗАК. Он также сообщил, что фосфор можно перевозить днем, согласно правилам.

Ранее МТСУ сообщало, что установлены отдельные нарушения условий перевозки фосфора и технического состояния цистерн, в которых он перевозился. В частности, среди ряда поднятых цистерн установлена перегрузка их фосфором до 5 тонн, а также есть случаи несоответствия уровня воды в отдельных цистернах.