Окончательное решение по делу Кушнарёва будет вынесено за 2-3 недели

Следствие по делу о гибели бывшего депутата Верховной Рады Украины Евгения Кушнарёва вскоре завершится и окончательное решение по нему прокуратурой будет принято не позже, чем за 2-3 недели.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции прокурор Харьковской области Василий СИНЧУК.

«Окончательное решение по делу гибели Евгения КУШНАРЁВА будет принято не позднее чем через две-три недели», - сказал В.СИНЧУК.

Прокурор отметил, что на это время еще не завершены все необходимые следственные действия и экспертизы. В частности, продолжается мониторинг мобильной связи 16 января с.г. на месте происшествия, устанавливается, не было ли посторонних лиц рядом в момент ранения Е.Кушнарёва.

При этом В.СИНЧУК добавил, что будет решаться, в частности, целесообразность продолжения мониторинга мобильной связи, и не повлияют ли результаты на доказательства и оценку действий обвиняемого.

«Зная некоторые выводы этой экспертизы, - сказал В.СИНЧУК, - у меня нет точки зрения, отличной от той, что была до того, относительно человека, который совершил это преступление, а также обстоятельств и способа его совершения».

В.СИНЧУК также сообщил, что медико-судебная экспертиза почти завершена и за несколько дней соответственно будет оформлена.

Как сообщал УНИАН, Е.Кушнарев умер 17 января 2007 г. в Изюмской больнице от полученного накануне ранения на охоте.

По факту смерти Е.Кушнарева прокуратура Харьковской области возбудила уголовное дело по статье «убийство по неосторожности». Согласно официальной информации прокурора области В.СИНЧУКА, Е.Кушнарёва был ранен выстрелом из охотничьего ружья, который произвел помощник-консультант народного депутата Дмитрия ШЕНЦЕВА Дмитрий ЗАВАЛЬНЫЙ.