На закрытой шахте в Луганской области нашли тела трех мужчин

В поселке Малый Суходол Краснодонского района Луганской области сегодня найдены тела трех мужчин в наклонной выработке закрытой шахты «Победа».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, сигнал в оперативный отдел 7-го военизированного горноспасательного отряда поступил в 11.40. Сотрудники ВГСЧ выехали на место происшествия. У самого устья наклонной выработки был обнаружен один из мужчин без признаков жизни, еще двух человек горноспасатели обнаружили метрах в 9-10 от устья. Тела погибших вынесли на поверхность. Видимых повреждений на теле погибших не обнаружено.

По предварительным данным, мужчины, проникнув в наклонную выработку закрытой шахты, выходящей на поверхность, отравились рудничным газом. Точную причину смерти выясняет судебно-медицинская экспертиза. У одного из погибших обнаружен паспорт, он 1957 года рождения, прописан в городе Краснодон. Личности остальных мужчин устанавливает милиция.

По версии правоохранителей, мужчины самовольно вскрыли запечатанную горную выработку и несанкционированно проникли в шахту с целью добычи металлолома. Они не позаботились о мерах индивидуальной защиты, что и привело к трагическим последствиям. Ведется следствие.