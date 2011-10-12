Синоптики обещают Украине похолодание

В Украине 14-17 октября в связи с вторжением арктического воздуха из северных районов России ожидается холодная погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, температура воздуха на большей части территории страны снизится ночью до 3° тепла - 3° мороза, 16-17 октября на западе до 6° мороза; днем до 3-9° тепла, на крайнем юге и Закарпатье до 10-12°.

14-16 октября в большинстве областей пройдут небольшие дожди с мокрым снегом, 17 октября на юге и востоке умеренные осадки.

Завтра, 13 октября, в Украине сохранится переменная облачность. Ночью в восточной части, Крыму и Приазовье дожди, днем в западных и северных областях небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом; на остальной территории без осадков.

Температура ночью 1-6° тепла, днем 8-13°; в южной части и восточных областях ночью 5-10°, днем 12-17°; в Карпатах ночью около 0°, днем 2-7° тепла.

В Киеве и Киевской области завтра ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью по области 1-6° тепла, днем 8-13°; в Киеве ночью 3-5° тепла, днем 10-12°.