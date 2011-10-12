За подозреваемого, который выбросился из окна, взяли двух милиционеров

В Харьковской области по подозрению в превышении служебных полномочий задержаны два работника Лозовского городского отдела милиции.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на первого заместителя прокурора Харьковской области Александра КИРИЛЮКА.

По его информации, следственный отдел прокуратуры Харьковской области проводит досудебное следствие по уголовному делу, возбужденному по факту превышения служебных полномочий работниками Лозовского горотдела милиции в январе этого года, которое сопровождалось насилием, применением действий, оскорбляющих собственное достоинство потерпевшего, что привело к тяжелым последствиям.

В рамках этого уголовного дела 4 и 5 октября капитану и лейтенанту милиции предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины. 7 октября постановлениями Червонозаводского районного суда Харькова двум работникам Лозовского горотдела милиции избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНИАН, 9 января с 4-го этажа административного здания Лозовского городского отдела милиции выпрыгнул 39-летний Ласло Коломпаров. С многочисленными ушибами пострадавший был доставлен в Лозовскую центральную больницу. Вскоре он умер.