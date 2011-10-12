Доллар и евро на межбанке растут

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0110/8,0170, к 12:00 цены выросли до 8,0200/8,0280 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2548/0,2552, к 12:00 цены поднялись - 0,2564/0,2569. В России курс доллар-рубль продолжает падать и к 12:00 установился на уровне 31,2550 (-0,2940).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3647/1,3649, а к 12:00 выросли до 1,3756/1,3758.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,9325/10,9425, к 12:00 цены ушли вверх - 11,0310/11,0460.