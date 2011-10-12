Директор скандально известного санатория исчез из СИЗО?
Адвокатам сказали, что его отпустили
Местонахождение директора Сакского центрального военного клинического санатория имени Пирогова Виталия Устюжанина, которому сегодня утром решением коллегии судей Апелляционного суда АРК была изменена мера пресечения с ареста на подписку о невыезде, на данный момент неизвестно.
Об этом ZN.UA сообщили адвокаты Виталия Устюжанина – Юрий Гончаров и Юрий Поставничий.
Как сообщало ZN.UA, на заседание суда, который удовлетворил ходатайство трудового коллектива санатория об изменении меры пресечения на подписку о невыезде с передачей на поруки, Виталий Устюжанин доставлен не был и находился в СИЗО Симферополя №15.
По словам адвокатов, около 14.00, после получения решения Апелляционного суда на руки, они вместе с супругой директора и представителями санатория направились в Симферопольский СИЗО.
По словам адвоката Юрия Поставничего, исполняющий обязанности начальника изолятора Михеев, приняв документы, заверил, что В.Устюжанина освободят через полчаса.
«Однако затем пошла какая-то игра. Нам говорили, что документы готовятся, где-то ходят. В это время мы наблюдали, что сотрудники прокуратуры все время там присутствуют, ведут разговоры с руководством СИЗО, — говорит Ю.Поставничий. – А в 17.00, когда время, допустимое для присутствия в СИЗО адвокатов истекло, меня, фактически, выставили за дверь».
Тем не менее, сообщили адвокаты, сотрудники изолятора были вынуждены впустить в здание Владимира Фролова – представителя уполномоченного ВР Украины по правам человека Нины Карпачовой.
В.Фролову, по словам Ю.Гончарова, руководством СИЗО был предъявлен некий документ, согласно которому В.Устюжанин был отпущен на свободу в 15.20. Однако где он находится, не знают ни защитники, ни супруга директора санатория.
«Это полный беспредел. Мы все находились там и Виталий Устюжанин из СИЗО не выходил, – говорит адвокат Поставничий. – Возможно, это означает, что его могли снова задержать. Но это – абсолютно незаконно! Сначала в СИЗО должны были выполнить решение суда и освободить В.Устюжанина из-под стражи. А затем, если были на то законные основания, его имели право задерживать».
Как ранее сообщало ZN.UA, в пятницу, 30 сентября, представители крымской прокуратуры приехали в санаторий с целью провести выемку документов и арестовать директора В.Устюжанина. Однако коллектив санатория не дал этого сделать, поставив автокран и не пустив представителей прокуратуры на территорию санатория. Тем не менее, уже вечером в тот же день, когда В.Устюжанин уходил с работы, его задержали люди в масках, увезли в Симферополь и направили в прокуратуру.
Уже 3 октября мерой пресечения В.Устюжанину Киевский районный суд избрал содержание под стражей. По данным неофициального источника, мера пресечения в виде ареста была избрана В.Устюжанину на два месяца без обвинения.
По информации ZN.UA, ему вменяют преступления по двум статьям – растрата государственных средств в особо крупном размере и превышение служебных полномочий.