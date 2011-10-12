На сегодня назначен суд о красном знамени над Луганском

Председатель БФ «Поддержка украинских инициатив» Дмитрий СНЕГИРЕВ обратился с открытым письмом к прокурору Луганской области и генеральному прокурору Украины с требованием привлечь к ответственности за превышение служебных полномочий и нарушение законодательства Украины городского председателя Луганска Сергея КРАВЧЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БФ «Поддержка украинских инициатив».

Д.СНЕГИРЕВ, в частности, ставит в вину мэру Луганска вывешивание на административном здании горсовета в период с 16 июня 2011 г. по 22 июня 2011 г. копий Знамени Победы рядом с Государственным Флагом Украины, и требует привлечь его к ответственности.

Кроме того, Д.СНЕГИРЕВ требует признать незаконными действия Луганского городского совета по этому же поводу.

Комментируя УНИАН свое обращение в органы прокуратуры, Д.СНЕГИРЕВ подчеркнул: “Выполняя решение Луганского областного совета, которое носило антиконституционный, незаконный характер, мэр г. Луганска фактически стал заложником ситуации, когда партийные, идеологические интересы отдельной партии и их выполнение и воплощение в жизнь стали для него выше норм и положений действующих законов и Конституции Украины».

Как сообщал УНИАН, 3 октября с.г. в Луганском окружном административном суде состоялось предварительное судебное заседание по рассмотрению административного иска Д.СНЕГИРЕВА, который требует признать незаконным вывешивание копии Знамени Победы на здании облсовета в период с 16 по 22 июня этого года.

Как отмечает Д.СНЕГИРЕВ, в иске речь идет о том, что 16 июня 2011 года решением Конституционного Суда Украины использование копий Знамени Победы признано неконституционным. Согласно ст. 23 Закона "О местном самоуправлении в Украине", на зданиях, где работают советы и их исполнительные комитеты, поднимается Государственный флаг Украины, указывает истец. Но, невзирая на вышеупомянутые положения закона и принятое Конституционным Судом Украины решение, Луганский облсовет размещал копии Знамени Победы на административном здании.

Первое судебное заседание по иску назначено на 12 октября.