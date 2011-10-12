Нацбанк сбрасывает доллары и резервирует швейцарские франки

Национальный банк Украины (НБУ) в сентябре в резервы покупал швейцарские франки, евро и австралийские доллары, продавал – доллары США.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Резервы НБУ пополнились на 0,625 млрд. долл. (в эквиваленте) за счет покупки: 22,3 млн. евро, 508 млн. швейцарских франков, 13,1 млн. австралийских долларов.

В сентябре Нацбанк из резервов продал 2,559 млрд. долл. США и 30 млн. евро.

Как сообщал УНИАН, международные валютные резервы Нацбанка в сентябре 2011 года сократились на 8,5%, или на 3,256 млрд. долл., – до 34,95 млрд. долл. Отрицательное сальдо валютных интервенций регулятора на межбанковском рынке составило 1,975 млрд. долл.

Первый заместитель председателя правления НБУ Юрий КОЛОБОВ заявил, что одной из основных причин снижения объема золотовалютных резервов стали интервенции Нацбанка с целью удовлетворения спроса населения на валюту.

Кроме того, он подтвердил, что валюта из резервов была продана для расчетов за импортируемый газ.