Почему снизились золотовалютные резервы?

Одной из причин снижения объема золотовалютного резерва Национального банка Украины стали интервенции НБУ с целью удовлетворения спроса населения на валюту.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель председателя правления НБУ Юрий КОЛОБОВ журналистам в четверг.

Отвечая на вопрос о причине снижения, Ю.КОЛОБОВ сказал: «Спрос населения. Мы удовлетворили этот спрос».

По его словам, после вступления в силу последних решений регулятора спрос со стороны населения существенно снизился - более чем в три раза.

Кроме того, первый зампред подтвердил, что валюта из резервов была продана для расчетов за импортируемый газ.

Среди прочего, Ю.КОЛОБОВ отметил, что уже существуют довольно значительные объемы предложения валюты на межбанке. А сегодня первый день, когда предложение преобладало над спросом.

Напомним, по информации некоторых СМИ, золотовалютные резервы в сентябре сократились на 3 млрд. долл.

Справка УНИАН. Нацбанк постановлением №278 обязал банки с 23 сентября 2011 года осуществлять валютно-обменные операции с физическими лицами на сумму до 50 тыс. грн. при предъявлении документа, удостоверяющего личность. При проведении операций сверх указанной суммы работник банка также должен зафиксировать серию и номер паспорта (другого документа, который удостоверяет личность), дату выдачи и орган, который его выдал, местожительство (регистрации), идентификационный номер лица (при наличии).

В Нацбанке ожидают сокращения наличного валютного оборота от изменения правил валютообменных операций и надеются, что таким образом удастся сократить долларизацию экономики и уровень теневой экономики.