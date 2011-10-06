Макеевуголь - на грани забастовки

Трудовой коллектив ГП «Макеевуголь» объявил о предзабастовочном состоянии предприятия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Макеевугля», такое решение было принято сегодня, 6 октября, на собрании трудового коллектива, где 20-тысячный коллектив предприятия представляли 206 делегатов от каждой структурной единицы.

Проведение собрания было инициировано региональной городской организацией Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ), Макеевской территориальной организацией Углепрофсоюза и Ассоциацией независимого профсоюза горняков г. Макеевки.

На собрании также присутствовали директора угледобывающих и вспомогательных обособленных подразделений, председатели первичных профсоюзных организаций, бригадиры и звеньевые шахт ГП «Макеевуголь».

Все выступающие отмечали, что «Макеевуголь» - предприятие, добывающее высококлассные коксующиеся и энергетические угли, однако на сегодняшний день в объединении сложилось критическое положение.

Участники собрания обсудили ситуацию, связанную с дефицитом материального снабжения предприятия из-за недостаточного инвестирования средств в производство, недавними заказными, по их убеждению, проверками КРУ и областной прокуратуры, блокадой административного здания «Макеевугля» спецподразделением «Беркут».

Как отмечали выступавшие, все шахты объединения экономически привлекательны, поскольку все они имеют запасы угля, и нужно лишь вложить необходимые средства, чтобы они успешно работали. Но на сегодняшний день таких средств у госпредприятия нет, так как государство финансирует выплату заработной платы, а на техобеспечение выделяются «сущие крохи». Как результат - уже сегодня на предприятиях ГП «Макеевуголь» нет леса, горюче-смазочных материалов, запчастей, шахтеры не обеспечиваются спецодеждой и обувью, не хватает фильтров для респираторов и «коногонок».

«Дошло до того, что горнякам приходится спускаться под землю с обычными фонариками», - заявили профсоюзные лидеры предприятия.

«На шахтах постепенно выбывают лавы, но их нечем компенсировать. Например, на шахте им. Кирова угольной лаве осталось работать до конца октября, а мы взамен ничего не готовим, потому что нет финансирования», - заявил первый заместитель председателя НПГУ, председатель городской организации НПГУ г. Макеевки Анатолий АКИМОЧКИН.

По итогам собрания присутствующими было принято соответствующее постановление. «С целью недопущения социальной напряженности на предприятиях (шахтах) и для разрешения возникшей ситуации собрание представителей трудового коллектива ГП «Макеевуголь» постановило с 6 октября объявить в обособленных подразделениях ГП «Макеевуголь» предзабастовочное состояние», - заключено в постановлении.

Как сообщал УНИАН, по информации пресс-службы Донецкой областной прокуратуры, в настоящее время следственным отделом прокуратуры Донецкой области расследуется уголовное дело по факту незаконного списания угля структурными подразделениями ГП «Макеевуголь». В ходе следствия возникла необходимость в получении ряда оригиналов документов, находящихся в госпредприятии.

4 октября Донецкая областная прокуратура привлекла спецподразделение «Беркут» для изъятия необходимых документов из административного здания «Макеевугля».

В свою очередь, в пресс-службе ГП «Макеевугль» рассказали, что 4 октября бойцы «Беркута» в полной экипировке и с оружием в руках с 12.00 заблокировали все семь этажей административного здания предприятия и проводили обыск в кабинетах.

Справка УНИАН. В состав ГП «Макеевуголь» входят: шахта им. В.М. Бажанова, шахта "Калиновская-Восточная", шахта "Холодная Балка", шахта им. В.И. Ленина, шахта "Чайкино", шахта "Бутовская", шахта им. C.М. Кирова, шахта "Ясиновская-Глубокая" и шахта "Северная", а также шахтоуправление им. Ленина и шахтоуправление «Ясиновское-Глубокое».

Шахты Государственного предприятия «Макеевуголь» за январь- декабрь 2010 года выполнили на 105,5% годовой производственный план добычи угля и подняли на-гора более 3,3 млн. тонн угля.