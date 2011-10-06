АМК настойчиво просит 4 нефтетрейдеров снизить цены на бензин

Антимонопольный комитет Украины (АМК) рекомендовал ПИИ «ЛУКОЙЛ-Украина», ЧП «ОККО нефтепродукт», ООО «Золотой экватор» (WOG) и ООО «Альянс Холдинг» (Shell) установить розничные цены на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ на таком уровне, который бы существовал при условии значительной конкуренции на рынке.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.

В сообщении отмечается, что, как установил комитет, в течение сентября текущего года на АЗС, которые работают, в частности, под брендами «ЛУКОЙЛ», ОККО и WOG, произошло повышение цен на бензин марки А-95. Цены выросли на 10-19 коп./л и составляли 10,49-10,60 грн./л.

В то же время на мировом рынке цены на сырую нефть, показатели Platts и курс евро имели тенденцию к снижению, а курс доллара по отношению к гривне оставался стабильным.

АМК отмечает, что при указанных условиях цены на бензин в последнюю декаду сентября не должны были превышать 10,14-10,25 грн./л.

По состоянию на 4 октября отмеченные операторы несколько снизили цены на бензин и сжиженный газ, но не до надлежащего уровня, причем стоимость дизельного топлива осталась без изменений. Более того, цены на все виды топлива этих предприятий на 10-20 коп./л выше, чем у операторов с незначительной долей на рынке.

О результатах рассмотрения рекомендаций указанные нефтетрейдеры должны сообщить комитету в десятидневный срок.

Также в сообщении отмечается, что на сегодня в системе органов комитета на рассмотрении находится около 30 дел о нарушении конкурентного законодательства на региональных рынках сжиженного газа.

Как сообщал УНИАН, 4 октября АМК и Ассоциация «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины» подписали меморандум о совместных действиях по созданию благоприятной среды для развития добросовестной конкуренции.