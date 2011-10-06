ГПУ проверила тюремную медицину

Генеральная прокуратура обязала Государственную пенитенциарную службу Украины устранить нарушения в сфере медико-санитарного обеспечения осужденных.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей со средствами массовой информации Генпрокуратуры.

Согласно сообщению, органами прокуратуры в порядке контроля проверено соблюдение учреждениями Государственной уголовно-исполнительной службы Украины законодательства о медико-санитарном обеспечении, организации лечения осужденных и лиц, взятых под стражу, предотвращении распространения инфекционных заболеваний.

Проверки подтвердили, что предпринятые Государственной пенитенциарной службой Украины и подчиненными ей органами и учреждениями меры недостаточны. Нарушения закона о медико-санитарном обеспечении указанных категорий лиц продолжаются, констатировали в ГПУ.

По результатам проверок прокуроры приняли дополнительные меры реагирования по защите конституционных прав арестованных и осужденных. В частности, внесли 59 документов реагирования, по результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечены 65 служебных лиц органов Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

Генеральная прокуратура внесла председателю Государственной пенитенциарной службы Украины представления об устранении нарушений требований закона. Кроме того, прокурорам областного уровня направлены письма об усилении прокурорского надзора на данном направлении деятельности.